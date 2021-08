L’Ajuntament de Blanes va aprovar dijous, per unanimitat, la cessió d’uns terrenys municipals a Incasòl, per tal que l’empresa hi construeixi 80 pisos de lloguer assequible i places d’aparcament. El plenari municipal del dijous al vespre ha donat llum verda al conveni entre l’Ajuntament i l’Incasòl i l’Agència Catalana de l’Habitatge s’encarregarà de l’administració dels habitatges quan estiguin construïts. Els pisos es trobaran a l’avinguda d’Europa, molt a prop del CAP i de l’estació d’autobusos. La superfície compta amb més de 2.000 m2 i antigament havia estat la seu de la nau de la Cooperativa Agrícola de Blanes. El govern local preveu que les obres de construcció comencin el 2024.

Pel que fa a la cessió dels terrenys de l’Ajuntament a Incasòl, és per 75 anys. Aquest conveni interadministratiu permetrà la construcció de 80 habitatges per a lloguer assequible al municipi.

L’acord es preveu signar aquest setembre i també involucrarà a l’Agència Catalana de l’Habitatge. D’aquesta manera, l’agència pública catalana obrirà un procés públic de concurrència per a tots els interessats a optar a un pis i escollirà els seleccionats segons els paràmetres fixats. Per altra banda, el conveni dona dret a l’Ajuntament de Blanes a adquirir un 10% dels pisos a preu de cost i s’hauran de destinar a usos socials.

Una vegada les màquines comencin a aixecar els habitatges, es decidirà com es reparteixen els pisos de lloguer assequible i es reservarà un determinat nombre de places per a la gent gran i famílies en situació d’emergència social.

Pel que fa al ple, també es van aprovar per unanimitat la modificació del pressupost del 2021; l’aprovació del text refós d’un pla parcial urbà; i la ratificació de les decisions adoptades pels membres del ple municipal reunits en la junta general de la societat ‘Blanes Serveis i Medi Ambient’. Es tractava de diverses modificacions dels estatuts, així com la denominació social i l’objecte social de l’empresa.

Respecte a les dues mocions presentades al ple també van prosperar. La primera, presentada per l’Agrupació Participativa de Blanes, demanava la modificació de la proposició de llei per regular els cossos de bombers a l’estat espanyol i va obtenir cinc vots a favor, vuit abstencions i cinc en contra. La segona proposta, presentada conjuntament per JxB i ERC, demanava donar suport a la candidatura de la sardana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO i va aprovar-se per unanimitat.