Tossa de Mar celebrarà demà la seixanta-cinquena edició del Premi Internacional de Pintura Ràpida de la ciutat. La temàtica central del concurs d’enguany seran el Santuari i les muntanyes de Sant Grau, ja que David Moré i Mario Zuchitello, del Centre d’Esudis Tossencs van constatar en un treball de recerca que hi havia una manca d’obres pictòriques dedicades a aquest indret.

És per això que, a banda dels premis tradicionals, el concurs presenta una nova categoria per als adults: el Premi Entorn, que té l’objectiu de fomentar l’entorn natural de Tossa. Els participants tindran al seu servei un transport fins al santuari amb parada a diferents indrets del trajecte i a més se’ls hi farà entrega d’una nota informativa de cada localització amb l’objectiu d’ajudar a l’artista a conèixer millor la història i els orígens del paisatge a pintar.

El jurat es reunirà el dia 30 i el 31 es farà públic el veredicte. En la categoria d’adults, el Premi Ajuntament de Tossa de Mar té una recompensa de 2.500 euros, mentre que al Premi Diputació de Girona n’hi corresponen 2.000€. Aquest any també s’han recuperat les categories juvenils i infantils, els guanyadors de les quals rebran un lot de productes artístics.