La plaça dels Dies Feiners va ser aquest passat dissabte l’escenari que va allotjar la 22a Trobada Gegantera de Blanes, una edició que venia amb moltes ganes, ja que l’any passat no va poder celebrar-se a causa de la pandèmia de la covid-19.

Aquesta trobada, va culminar l’Exposició Gegant, que des del passat dimecres 25 d’agost es podia visitar al Teatre de la ciutat selvatana.

Acte amb vàries col·laboracions

La celebració -amb ple d’assistència- va centrar-se en un ball de gegants que va fer vibrar tothom amb la Fal·lera Gegantera que caracteritza Blanes.

Tanmateix, no van dansar només els gegants, gegantins i capgrossos de Blanes, sinó que van estar acompanyats dels de Lloret de Mar, Cassà de la Selva, Cales de Malavella, Teià, Premià de Dalt i l’Esbart Joaquim Ruyra.

La festa, però, la van iniciar Guillem Bitlloch i Xavier Pascual, com a mestres de cerimònia. Després de donar la benvinguda, els primers a trencar el gel amb el primer ball van ser els gegantins de Blanes: la Mariona, Es Forcaner i en Màxim.

Els van seguir els de Caldes de Malavella. Rere d’ells va actuar la primera representació del bestiari de Lloret de Mar, seguida pels gegants de Premià de Dalt. Els gegants de Lloret de Mar van ser els següents en ballar, seguits per un dels gegantins de Blanes, en Vadó Set Trossos, qui va ballar acompanyat pel característic so de la composició de Xavi Pendón, del conegut grup blanenc Biflats.

Arribats ja a la recta final, van intervenir els gegants de Cassà de la Selva, els gegants de la colla de Teià que van donar pas al darrer i esperat plat fort de la vetllada.

Es tractava dels gegants de Blanes, en Gastó i na Caterina, els vescomtes de Cabrera estrenats al 1992 i que, per tant, l’any vinent compliran el seu 30è aniversari, un esdeveniment que s’espera poder celebrar tal com la transcendència d’aquest fet es mereix. Per tancar la 22ena Trobada Gegantera, que va allargar-se al voltant d’una hora, van haver-hi dos darrers actes.

El primer, va ser l’entrega d’obsequis. L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat del regidor de Cultura, Albert Sanz, i el cap de la colla de Blanes, Esteve Rams, es van encarregar d’anar lliurant-los un guardó als representants de les diferents colles. I, per tancar l’acte, tal com se sol fer en les Trobades Geganteres, va haver un monumental ball de gegants amb totes les figures principals de les colles que havien participat.