Unes esquerdes han aparegut a una casa d’Anglès, situada al costat de la nova variant, entre la fàbrica Terres i la gasolinera. La família afectada creu que són causades per les vibracions de les màquines que treballen en el nou tram de la via −una rampa de baixada per als cotxes que arriben de Girona−, i van interposar una denúncia divendres passat per «danys considerables» al seu domicili, afirma la propietària. Moviment de les voreres i esquerdes a la barana i a la piscina són algunes de les afectacions, a més de notar una «espècie de vibració» des de la galeria de la casa. Després de contactar amb la Policia Local i l’Ajuntament, tres tècnics de l’obra, el regidor d’obres i un representant del consistori van apropar-se a la finca ahir al matí per fer una inspecció ocular. En els pròxims dies, un pèrit visitarà la família afectada per valorar la procedència de les esquerdes.

La propietària del domicili explica que, en tornar de vacances dijous passat, van trobar-se fissures a diferents parts de l’exterior de l’habitatge i això els va «espantar molt». En veure que divendres n’apareixien de noves, van decidir posar una denúncia i avisar els Mossos d’Esquadra, tot i que aquests últims els van esmentar que «aquests incidents no eren competència seva», assenyala la mestressa.

Arran de la reclamació, la Policia Local va visitar dissabte la finca per fotografiar les afectacions i van «donar fe» dels danys causats a la llar, diu la família. A més, els propietaris van posar-se en contacte diumenge amb l’Ajuntament per aconseguir algunes respostes.

L’alcalde d’Anglès, Jordi Piferrer, va assenyalar que, des que van conèixer la problemàtica diumenge a la tarda, han fet «mans i mànigues» per solucionar-ho «com més aviat millor». Des del consistori es va contactar amb l’empresa de les obres i es va concertar una cita per dilluns al migdia, amb tècnics de les obres, per visitar la residència afectada.

La família va anar ahir al matí a l’ajuntament, des d’on els van explicar les gestions que s’havien dut a terme amb l’empresa.

Tres tècnics de l’obra, el regidor d’obres i un representant de l’Ajuntament van desplaçar-se ahir al migdia a la finca per fer una anàlisi dels desperfectes i «es van adonar que el problema era més gros del que es pensaven», ressalta la mestressa. Després de la visita, es va avisar la família que, en els pròxims dies, vindria un pèrit per comprovar la procedència de les esquerdes. A més, se’ls va comunicar que s’utilitzaria un aparell per analitzar les vibracions.

La propietària de la finca recalca que no reclamen diners, «només volem deixar constància que les obres fan baixar la casa», ja sigui perquè «els camions porten massa pes o perquè la màquina piconadora no funciona com toca», comenta.

La relació amb l’Ajuntament ha sigut «bona» i «sembla que estan disposats a ajudar-nos amb tot», manifesta la família, que comunica que d’aquí a dos o tres dies els diran alguna cosa. Piferrer sosté que intentaran donar-los suport en tot el procés, però també matisa que les obres de la variant són competència de la Generalitat i que des de l’Ajuntament no tenen la potestat per aturar-les. Des del consistori només poden fer de «mediadors». De moment, gestionen amb l’empresa la pròxima cita amb el pèrit i precisen que mantindran la família informada.

Les obres van iniciar-se fa dos mesos i es va fer un traçat de totes les cases que es creia que podien quedar afectades per les obres, però aquesta finca no n’era una. Ara comença un procés des de zero per esbrinar què ha passat.