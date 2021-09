Els ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar van iniciar al febrer un procés participatiu per constatar el grau de voluntat de la ciutadania per aconseguir l’objectiu global de protecció de la desembocadura del Tordera, una proposta que ha tingut una molt bona acollida dels 311 votants. Entre les diverses qüestions que es van sotmetre a votació, les opcions més ben valorades han sigut augmentar la superfície dels àmbits protegits del riu, així com incrementar les restriccions dels usos i els accessos a aquests àmbits. Així doncs, els dos consistoris continuen treballant en la protecció de la desembocadura del riu amb la redacció d’una normativa que els permeti a curt termini regular els usos i l’accés i, paral·lelament, protegir-lo a llarg termini amb la tramitació de la declaració de reserva natural parcial d’aquest espai de gran valor mediambiental.

La voluntat dels dos ajuntaments veïns és preservar aquest espai per a les espècies de fauna, els hàbitats, les comunitats i el paisatge, i per constituir un punt imprescindible en la trajectòria migratòria de la fauna salvatge. La desembocadura de la Tordera és un espai natural catalogat com a zona humida, inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, i categoritzada com a zona d’especial conservació en la tipologia d’espai d’aigües continentals.

Amb el temporal Gloria, la llacuna natural que es formava ocasionalment a la desembocadura de la Tordera va incrementar molt la seva superfície i es va formar una nova barra de sorra dibuixada més endins del mar. Arran d’aquest fet, els consistoris de Blanes i Malgrat de Mar van signar un conveni per sol·licitar la declaració de Reserva Natural Parcial.