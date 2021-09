Un vagó d’un tren de mercaderies va descarrilar ahir a dos quarts de quatre de la matinada a Riudellots de la Selva, quan realitzava el recorregut Portbou-Can Tunis. La sortida de la via del vagó va interrompre la circulació de trens R11 i RG1 entre Caldes de Malavella i Girona durant cinc hores, fins a dos quarts de nou del matí, quan Renfe va anunciar que la circulació de les línies afectades s’havia restablert per via única. Tot i això, a conseqüència de la incidència, els retards van arribar als 60 minuts a la línia R11.

A causa de l’accident, Renfe va posar a disposició dels usuaris autobusos entre Caldes i Girona i va encaminar els usuaris que provenien de Barcelona i Portbou a agafar el tren d’Alta Velocitat (TAV), amb l’objectiu de minimitzar l’afectació i garantir la mobilitat dels clients. Aquests dos serveis alternatius van mantenir-se actius al llarg del dia, ja que el restabliment per via única era una mesura provisional, a l’espera que arribés el tren taller de Renfe.

La resposta d’Adif

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va interrompre a un quart i cinc d’una del migdia la circulació per les dues vies, per tal que el tren taller pogués dur a terme els treballs d’encarrilament del vagó del tren de mercaderies. Posteriorment, els tècnics van comprovar si hi havia afectacions a la via per saber el temps que es mantindria l’alteració del servei.

D’altra banda, tècnics d’Adif ja s’hi van apropar al matí per valorar el fet i executar les tasques d’encarrilament per restablir el servei com més aviat millor. El motiu del descarrilament encara és desconegut i des d’Adif se segueix investigant el succés.

Des de primera hora del matí, Renfe va destinar personal d’informació i atenció al client als punts afectats perquè coneguessin la situació. A més, va informar a través de tots els seus canals de comunicació del succés i les alternatives que tenien els usuaris per tal que poguessin viatjar.

Segons ha informat Protecció Civil, el tren transportava mercaderies no perilloses i no hi va haver persones afectades.