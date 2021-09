El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Hernández, reclama la celebració «immediata» del ple monogràfic sobre l’estat del municipi, «tal com obliga el reglament orgànic municipal», aprovat el mes de març passat a proposta de Ciutadans. «El govern està obligat a celebrar aquest ple entre setembre i desembre, però davant dels nombrosos problemes que està arrossegant la ciutat no podem esperar més, urgeix celebrar el ple de manera immediata», assenyala Hernández.

El portaveu recorda que durant els mesos d’estiu «hem tornat a ser portada als diaris a causa de diversos incidents», com «queixes veïnals per incivisme, destrossa de mobiliari urbà i privat, excés de sorolls a les nits, baralles, prostitució, tràfic de drogues...» i situa «la falta de previsió i la incapacitat del govern actual de Junts, ERC i els quatre exsocialistes» com la principal causa del deteriorament de la imatge de Lloret.