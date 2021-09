La Cuina del Cim i Tomba torna aquest mes de setembre als restaurants de Tossa de Mar. Aquest plat té el seu origen en una època en què les barques navegaven a vela o a rem, i els pescadors sortien a pescar sabent que haurien de passar moltes hores al mar. Per això era costum que s’emportessin un fogó, un xic de carbó, un morter i una olla de ferro que els permetés preparar-se el menjar a bord. Tampoc hi faltaven un cistell amb patates, cebes, alls, tomates, pebrots, i un setrill d’oli.

En arribar l’hora de dinar, els pescadors posaven dins l’olla la ceba i les patates a rodanxes, les hortalisses trinxades i uns grans d’all. Hi afegien el peix que sortia trencat de la xarxa i sabien que no podrien vendre, un bon raig d’oli, ho cobrien d’aigua, i ho deixaven coure tot junt a foc ràpid. Mentrestant, agafaven el morter, feien un allioli negat ben abundant, i quan el peix ja era gairebé cuit, el posaven a l’olla i ho acabaven de deixar bullir tot junt de 2 a 5 minuts més. Tot seguit ho enretiraven del foc i ho tenien llest per menjar.

Actualment, els restauradors preparen el cim i tomba d’una manera més elaborada i, malgrat que la base és molt semblant, cada cuiner l’interpreta de manera personalitzada.

Enguany els establiments que participen a la campanya de la Cuina del Cim i Tomba 2021 són: Bahia, Can Carlus, Can Pini, Castell Vell, El Petit Restaurant, L’Ajustada, Mestre d’Aixa, Minerva, Sa Muralla, Tursia, Víctor i Victòria.