Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts a Blanes un home de nacionalitat bosniana de 43 anys que havia fugit de les autoritats judicials belgues, que el reclamaven com a presumpte autor d’un homicidi el 2015. Segons va informar la policia catalana ahir en un comunicat, els agents van tenir coneixement que s’estava fent una festa en un bar de Blanes, i que la persona buscada internacionalment hi podia ser.

Persones fugint

Es va donar la circumstància que, quan els agents van entrar al lloc on se celebrava la festa, diverses persones van provar de fugir per la part posterior del local, i els Mossos d’Esquadra van interceptar el presumpte fugit, que es va negar en tot moment a mostrar la seva documentació. Després d’haver-lo traslladat a les dependències policials, els agents van confirmar que «la identitat de l’home coincidia amb la recerca emesa per les autoritats belgues». L’home va ingressar a presó preventiva en espera de ser extradit al país que el reclamava pel presumpte delicte.