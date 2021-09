El Centre Excursionista de Blanes (CEX) organitza aquest cap de setmana la segona edició del Dia de la Muntanya, després que la primera es va fer al 2019 i l’any passat no va ser possible a causa de les mesures de contenció de la pandèmia. La jornada del dissabte estarà centrada a la plaça dels Dies Feiners, i s’encetarà a tres quarts de sis de la tarda amb un Conta-Contes a càrrec del duet Aires Rondallaires, seguit a tres quarts de set del vespre amb la presentació del llibre 101 Anècdotes del Montseny, del bredenc Andreu Pujol Mas. A dos quarts de vuit del vespre alguns dels membres més veterans del CEX parlaran sobre els orígens d’aquesta entitat fundada l’any 1976.

Per altra banda a dos quarts de nou de la nit es projectaran dos documentals cortesia del centre Off Trail Academy, creat precisament per dos esportistes blanencs: Jordi Tosas i Xavi Esgleas. És la primera escola de formació en esports i activitats outdoor que combina l’aprenentatge presencial o a distància amb els cursos pràctics. Els dos documentals es projectaran a la Sala de Plens, i són Balkans Mountains i Ser, de Mireia Miró, membre de la Selecció Espanyola d’Esquí de Muntanya.

Marxa Popular de 9,5 km

La segona edició del Dia de la Muntanya es tancarà diumenge, amb una activitat concebuda perquè pugui participar-hi gent de totes les edats. Es tracta d’una Marxa Popular que sortirà a les nou del matí des de la plaça dels Dies Feiners per fer un recorregut de 9,5 km pels voltants de Blanes. Les inscripcions, al preu de 5 €, es començaran a fer a les vuit del matí a la mateixa plaça. Els participants podran apuntar-s’hi fins a les nou del matí, quan es donarà la sortida de la marxa popular, amb un topall de caminants entre les 100 i les 150 persones com a màxim.