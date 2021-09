La Policia Local de Blanes ha posat en marxa una campanya informativa adreçada a la ciutadania de la població amb l’objectiu d’acabar amb el mal ús dels patinets elèctrics i vehicles similars. La iniciativa s’està fent prèviament a l’entrada en vigor de diverses modificacions que s’han introduït en l’ordenança de circulació per regular l’ús dels VMP, és a dir, els Vehicles de Mobilitat Personal, i que seran efectives a mitjans d’aquest mes de setembre.

Aquests canvis han estat motivats per adaptar l’actual normativa a la proliferació de patinets elèctrics i altres tipus de vehicles de mobilitat personal que s’ha fet especialment notòria durant aquests dos darrers anys. Des de la Policia Local de Blanes s’ha volgut aprofitar aquestes modificacions per introduir-les també en relació a un altre vehicle de mobilitat personal més veterà: les bicicletes.

Genèricament, un dels canvis que afecta els VMP és que els conductors menors de 16 anys han d’utilitzar un casc de protecció homologat, i no podran circular per les voreres, travesseres, vies interurbanes i túnels urbans. En el cas de les bicicletes, l’ús del casc és obligatori per a totes les edats. Quan circulin per la calçada, ho han de fer preferiblement pel carril de la dreta, podent ocupar la part central d’aquest, i quan hi hagi carrils reservats a altres vehicles hauran de circular pel carril contigu al reservat.

Onze infraccions greus

Abans que entrin en vigor les modificacions introduïdes a l’Ordenança Municipal de Circulació, la Policia Local de Blanes ja ha hagut d’estar especialment atent als incidents que han provocat alguns conductors de bicicletes i vehicles de mobilitat personal. I és que la Llei de la Direcció General de Trànsit ja preveu altres tipus d’infraccions greus relacionades amb la conducció d’aquest tipus de vehicles. Només durant aquest 2021 −fins al 24 d’agost−, la Policia Local ha hagut d’imposar 11 sancions per infraccions greus comeses per conductors i conductores de vehicles de mobilitat personal –majoritàriament, patinets elèctrics- per haver incomplert la llei general vigent. En aquest cas, es tracta de conduir sota els efectes de l’alcohol i/o estupefaents.

Durant la campanya informativa que ha iniciat la Policia Local es dona a conèixer als conductors i conductores de bicicletes i vehicles de mobilitat personal les principals modificacions que s’han introduït a l’Ordenança Municipal de Circulació. Cal recordar que un VMP és qualsevol vehicle d’una o més rodes dotat amb una única placa i propulsat exclusivament per motor elèctric que pugui proporcionar-li una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h.