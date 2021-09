Els Mossos d’Esquadra han detingut a Vilafranca del Penedès un home de 35 anys i veí de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) per un delicte d’odi i amenaces homòfobes. Els fets es van produir el 7 de juliol en un parc aquàtic de Lloret de Mar, quan la víctima estava en una excursió per promoure la diversitat. La víctima es va trobar als lavabos amb quatre homes que van començar a riure’s d’ell per la seva condició sexual. Entre ells hi havia el detingut que el va insultar amb expressions d’intolerància i menyspreu, però no es va aturar aquí. Unes hores més tard, l’agressor es va tornar a trobar la víctima a la zona dels tobogans. En aquell moment l’home va passar a les amenaces de mort i es va abraonar sobre el noi amb la intenció d’agredir-lo. Els Mossos es van fer càrrec de la investigació i, a través dels testimonis i les càmeres de seguretat, han pogut localitzar l’agressor a qui han acabat detenint per un delicte d’odi. Es tracta d’un home amb nombrosos antecedents.