La desafecció de la ciutadania en vers la classe política és una realitat que no para d’engrandir-se. Els sondejos i les enquestes ho reflecteixen amb més o menys fidelitat segons qui les propicia i les paga.

Els polítics catalans i espanyols fa temps que tenen la credibilitat per sota de la mitja de molts dels països europeus de referència. És per això que, sobretot en l’àmbit municipal, acostumen a aparèixer grups, plataformes, coalicions... Electorals que es presenten com a alternativa als partits «de sempre» oferint una imatge i unes propostes suposadament innovadores i lliures del peatge partidista.

A vegades, darrere les sigles dels grups «independents» s’hi amaga més o menys obertament algun partit convencional (marques blanques). Altres cops els escindits o els crítics que han abandonat un partit o que no van aconseguir posicionar-se en les llistes electorals. Hi ha, encara, unes quantes variants més del com i el perquè a molts municipis abans de les eleccions apareixen noves propostes polítiques «apartidistes».

En general, tothom sap qui hi ha al darrere (o al davant) d’un grup d’«independents». Bé, no pas sempre. A Blanes, a través d’un fulletó que ha inundat els comerços locals i d’una web, ha debutat fa pocs dies «Compromesos x Blanes». No he sabut trobar cap nom propi. El nom o noms de qui «davant del declivi i el deteriorament del municipi» pensen que a Blanes «un poble amb moltes potencialitats, només li cal ser millor dirigit»

M’agradaria i, en aquest cas també, saber qui està començant ja a posicionar-se per a les properes municipals. M’agradaria saber qui ha redactat el fulletó, ple de generalitats, d’algunes reiteracions i de bones intencions, amb el lloable objectiu de «revertir la realitat actual blanenca». I m’agradaria saber qui atorga el títol honorífic d’«herois i heroïnes» a botiguers, comerciants o restauradors pel fet «d’aixecar cada dia la porta dels seus negocis amb audàcia, creativitat i determinació i fer que rutllin». Jo em pensava que els herois i heroïnes, en aquests nostres temps de pandèmia, eren els sanitaris!

La quantitat de suports que en forma d’anunci ha rebut la «publicació» fa pensar que no serà pas flor d’un dia. Caldrà doncs seguir noves aparicions per ser si, a banda del quasi exclusiu món econòmic i empresarial al qual semblen adreçar-se, tenen també propostes i estratègies per altres camps com la cultura, l’ensenyament, la igualtat de sexes i d’oportunitats, l’erradicació de la marginació i la pobresa, un desenvolupament i un urbanisme sostenibles, els reptes que plantejarà (planteja) el canvi climàtic, etc. Caldrà seguir-los, també, per esbrinar qui hi ha al darrere de l’anonimat actual. Jo, que des de fa anys reivindico, sobretot en eleccions locals, llistes obertes, si hi descobrís persones cultes, imaginatives, preparades, treballadores i amb capacitat de lideratge, potser tindria alguna opció més on posar una creu a la casella.