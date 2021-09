L’alcaldessa de Vilobí d’Onyar (Selva), Cristina Mundet, assegura que la suspensió de l’ampliació de l’aeroport del Prat és una «mala notícia» per al territori gironí. Mundet creu que amb la construcció del hub internacional a Barcelona hi hauria molts vols que es derivarien als aeroports de Girona i Reus. Això permetria dinamitzar econòmicament les terminals secundàries de Catalunya, fet que «fa molta falta». Per això va demanar ahir replantejar el projecte del Prat perquè no creu que el nou aeroport s’hagi de construir «a costa de la destrucció d’un paratge natural». Malgrat tot, sosté que la inversió és important per a tot el territori català i per això insisteix a desencallar l’ampliació tot i la negativa del govern espanyol.

L’anunci del govern espanyol sobre la paralització del projecte d’ampliació del Prat ha posat en alerta l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar (Selva), on hi ha l’aeroport de Girona. L’alcaldessa del municipi, Cristina Mundet, considera que el projecte és important en clau de país perquè això suposaria la dinamització de tot el territori. Mundet va recordar que el fet de tenir un hub intercontinental «beneficiaria» els aeroports de Girona i Reus perquè implicaria la redistribució de trànsit aeri per potenciar els aeroports secundaris. Aquesta distribució implicaria la dinamització econòmica de les terminals de Reus i Vilobí d’Onyar i l’alcaldessa va assenyalar que «fa molta falta».

Replantejament del projecte

Malgrat tot, l’alcaldessa de Vilobí d’Onyar no creu que s’hagi de mantenir el projecte d’ampliació tal com el preveia l’executiu de Sànchez. Per això Cristina Mundet va demanar replantejar-lo per tal que la inversió multimilionària no sigui «a costa de la destrucció d’un paratge natural» com ara la Ricarda. L’alcaldessa va donar suport a l’alcalde del Prat del Llobregat en la defensa del territori. Tot i així, insisteix en què la inversió «no pot quedar oblidada» perquè les «comarques ho necessiten». Per últim, Mundet va exigir que la suspensió de l’ampliació de Barcelona no afecti a la connexió amb alta velocitat de la terminal gironina. «Necessitem aquesta connexió per donar més dinamisme als nostres aeroports», va concloure Cristina Mundet.