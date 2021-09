L’Ajuntament de Tossa ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost 2021 per, si calgués, subvencionar també enguany empreses, professionals i famílies per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la covid-19.

Cal recordar que ja l’any passat es van portar a terme un seguit de mesures econòmiques per fer front a la crisi originada per la pandèmia. Des de l’Ajuntament recorden que «cap» pressupost municipal contempla previsions per fer front a situacions tan extraordinàries com les viscudes. Per poder-hi fer front, va ser necessària la renúncia per part de totes les regidories de les seves partides assignades, donant prioritat, per exemple, a una subvenció de més de 200.000 euros per a empreses, professionals i autònoms de Tossa; i a una subvenció de més de 150.000 euros per a persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

Tanmateix, enguany, l’equip de govern, amb la modificació que ha aprovat, destinaria 210.000 euros més per a empreses, professionals i autònoms i 141.000 per a famílies. Aquests diners sortirien del romanent positiu de tresoreria.

L’alcalde Ramon Gascons apunta que «correspon a les administracions públiques, i a l’ajuntament el primer, donar resposta i instrumentar mesures per pal·liar-ne els efectes en l’actual conjuntura econòmica, com ja es va fer l’any passat».