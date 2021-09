Lloret de Mar (Selva) ha tancat aquest setembre el servei de PCR i tests d'antígens per a turistes per només 52 euros. Era la primera destinació turística de l'Estat en oferir-ho i ha analitzat 3.080 mostres en dos mesos, la capacitat màxima que hi havia. L'Ajuntament en fa un balanç molt positiu del funcionament. Per altra banda, la Policia Local del municipi ha aixecat 1.652 actes entre l'1 de juny i el 30 d'agost. Bona part d'aquestes infraccions són per incomplir l'ordenança de civisme o la llei de seguretat ciutadana. De tota manera, l'alcalde ha assegurat que malgrat haver-hi més infraccions, han estat «més lleus» que en altres estius.

El municipi de Lloret de Mar ha estat el primer de tot l'estat espanyol que ha ofert un espai públic on els turistes i els habitants de Lloret podien fer-se PCR i tests d'antígens. L'objectiu del consistori era «posar-ho fàcil» als visitants a l'hora d'aconseguir els certificats que els permetessin retornar a les seves destinacions. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, ha assegurat que el funcionament ha estat «molt bo». De fet, Dulsat ha recordat que el servei va tenir tant d'èxit que a principis de juliol ja es va haver de regular l'accés a l'hora de fer les proves perquè s'estava assolint la capacitat màxima de proves per analitzar.

De fet, el servei estava pensat perquè els visitants poguessin anar-hi sense cita prèvia i sense necessitat de fer estada al municipi. Malgrat tot, aquest servei va generar un efecte crida en poblacions veïnes i molts visitants que no feien nit a Lloret venien a fer-se una PCR per només 52 euros, quan el preu habitual en els laboratoris clínics supera els 100. Per això van obligar els turistes a demanar hora a l'Ajuntament per fer-se la prova. En el moment de reservar la cita per fer-se les proves, calia acreditar que o bé s'estava empadronat a Lloret de Mar o bé hi havia una reserva en alguns dels establiments a Lloret de Mar. Tot i això, el servei va assolir la capacitat màxima cada dia, arribant a les 3.080 proves analitzades. El servei de proves estava situat a la sala de musculació del camp de futbol municipal que hi ha a la zona esportiva de Lloret de Mar.

Més incidències però «menys greus» a l'estiu

Per altra banda, la Policia Local de Lloret de Mar ha tancat l'estiu amb 1.654 actes aixecades per infraccions. La major part d'aquestes incidències són per incompliments de la llei de Seguretat Ciutadana (587) i l'ordenança de Civisme (457). L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha detallat que aquest nombre d'infraccions comeses suposa un augment respecte a l'any anterior. Malgrat tot, destaca que les incidències són «menys greus». Dins de les infraccions de l'ordenança de seguretat, hi ha 201 denúncies per molestar amb actituds incíviques la convivència veïnal i també per sorolls durant la nit. La resta (91) són per consum d'alcohol a la via pública. Per altra banda, les 587 infraccions de la Llei de Seguretat Ciutadana són, majoritàriament, per consum o tinença de drogues (301). També hi ha 31 denúncies per tinença il·lícita d'armes o 11 per danys a béns immobles.

L'alcalde, a més, ha apuntat que el compliment dels horaris del toc de queda ha estat «superior al 90%». De fet, Dulsat ha afirmat que aquest ha estat l'estiu «complicadíssim» a escala de seguretat de tota la història del municipi. El motiu és que les restriccions sanitàries han obligat a augmentar la presència policial en plena temporada turística per garantir el compliment de les mesures. Les actes aixecades per la Policia Local per incomplir les mesures anti-covid-19 són 284, un centenar d'elles per no portar la mascareta posada.