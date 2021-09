Aquesta setmana, Maçanet de la Selva ha donat per finalitzat el curs de «primera acollida». Es tracta d’un formació que, tal com explica l’Ajuntament, té l’objectiu de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones nouvingudes al poble i respondre a les seves necessitats inicials, com ara l’acompanyament, la formació i la certificació mínima per viure i treballar a Catalunya.

Segons explica un dels alumnes, l’Ebrima, aquest curs ha estat una experiència molt positiva, ja que ha pogut compartir classe amb persones originàries de llocs molt diferents i ha establert una relació entre tots, així com amb els professors, a qui ha acabat «apreciant profundament».

El curs, que ha tingut una durada de 120 hores, s’ha dividit en tres mòduls: coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic, coneixements laborals i competències lingüístiques bàsiques. Anava adreçat especialment a persones immigrades, persones retornades, sol·licitants d’asil i de protecció subsidiària i persones refugiades. La formació ha estat realitzada per la Fundació Gentis i finançada per una subvenció de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania en el marc del Servei de Primera Acollida, competència del Consell Comarcal de la Selva. En aquest format, és la primera experiència de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. «Des de l’Ajuntament volem treballar per fer comunitat, i això inclou acollir les persones que venen a viure al nostre poble, informar-les, ajudar-les a situar-se i que es puguin vincular i participar», explica el regidor de Cultura, Ciutadania i Participació, Xavier Xarbau.