La Policia Local de Blanes ha denunciat una discoteca per incomplir les restriccions contra la propagació de la covid-19. En el moment de la inspecció, els agents van comptabilitzar un total de 34 persones que eren en aquell moment dins del local ballant al so de la música i consumint begudes. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, només una duia la mascareta posada. Els fets van tenir lloc dissabte, quan una patrulla de la Policia Local que circulava pel passeig del Mar a quarts de deu de la nit de va detectar que un local conegut perquè havia funcionat com a discoteca-sala de ball estava de nou obert. També van veure que hi havia gent entrant i sortint del local.

Quan els agents s'hi van adreçar per comprovar-ho i van demanar a qui es va identificar com a responsable del local que havien de corroborar què s'hi estava fent, van verificar que estava funcionant com una discoteca amb entre 30 i 40 clients al seu interior en aquells moments. Per això, van demanar-li al responsable que aturés immediatament l'activitat, ja que estava incomplint la normativa que prohibeix que es pugui reprendre l'oci nocturn.

Posteriorment, els agents també van procedir a fer una inspecció, detectant diverses infraccions del Reglament d'Espectacles i Activitats Recreatives. Des que va esclatar la pandèmia i es van posar en marxa les mesures de contenció per aturar el contagi, la Policia Local de Blanes ja ha hagut d'actuar amb anterioritat en aquest mateix sentit, per aturar majoritàriament festes il·legals.

El cas més similar va passar farà un any, a finals del mes de setembre del 2020, quan van denunciar una sala de ball on 45 persones estaven fent classes de salsa i bachata. En aquella ocasió tothom duia la mascareta posada però s'incomplia igualment l'activitat de discoteca, per la qual cosa es va aturar l'activitat. A diferència de l'actuació d'aquest passat cap de setmana, els agents ho van descobrir a través dels anuncis que havia estat fent la sala de ball.