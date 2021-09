L’Ajuntament de Vidreres evita que es repeteixin els botellons del primer cap de setmana de festa major amb controls d’alcoholèmia i tallant l’accés a determinats espais públics a les nits. El consistori denuncia que el cap de setmana del 4 i el 5 de setembre, coincidint amb la festa major del municipi, es van viure episodis de botellons a zones públiques amb més de 300 persones implicades cada dia. Sumen, segons els càlculs de l’Ajuntament, un total de més de mig miler de persones, entre els dos dies, que van agrupar-se al camp de darrere del camp de futbol.

Si bé és cert que remarquen que no hi va haver desperfectes en el mobiliari urbà, en l’entorn ni cap incident remarcable, asseguren que les brigades van haver de fer un «esforç important» per retirar la quantitat de brossa derivada d’aquestes activitats incíviques.

Per tal que no es repetís la mateixa situació, el cap de setmana passat es va procedir a tancar els accessos a les zones que van veure’s afectades, que corresponen a l’avinguda Mediterrània i Can Domènec. El tancament s’ha fet des de les deu de la nit i fins a les sis de la matinada i va anar acompanyat de controls policials extraordinaris, sobretot d’alcoholèmia.

A conseqüència d’aquestes accions, l’Ajuntament assegura que s’ha reduït de manera «important» l’afluència de gent i d’aquest tipus de situacions. Amb tot, aprofiten per demanar més efectius de Mossos d’Esquadra i el replantejament de les mesures al voltant de l’oci nocturn.

Jordi Camps, alcalde de Vidreres, remarca que «el jovent necessita un lloc on esbargir-se, però fer botellots darrere el camp de futbol no és la solució. És una situació incívica i insegura la que vam viure el primer cap de setmana i no hem deixat que es repeteixi aquests darrers dies amb les mesures emprades». Camps afegeix que «necessitem més efectius dels Mossos d’Esquadra per fer front a aquestes situacions, també creiem que les mesures que la Generalitat manté vigents al voltant de l’oci nocturn no són adequades i que propicien aquest tipus d’actituds incíviques i il·legals».