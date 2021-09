Les tempestes que van tenir lloc arreu de les comarques gironines la matinada d’ahir van deixar 112 litres a Blanes, on els serveis d’emergència van haver d’intervenir en diversos incidents. Els aiguats van provocar un col·lapse en els accessos viaris de dos centres d’educació de l’est del municipi, que va derivar en llargues cues a les nou del matí per sortir del municipi. A l’hora en què els alumnes accedeixen a l’Escola d’Educació Especial Ventijol i l’Institut Serrallarga, els embornals que se situen als accessos per carretera no havien pogut engolir la gran quantitat d’aigua acumulada, fet que va provocar cues de més d’una hora per abandonar la vila.

D’altra banda, la Policia Local, Protecció Civil i Bombers van haver d’intervenir en diversos incidents ocasionats per l’acumulació d’aigua, com inundacions, embornals embossats i petits despreniments. La forta tempesta que va començar a quarts de tres de la matinada i va arribar a la màxima intensitat cap a les cinc,va provocar l’enfonsament d’un sostre d’uralita al pati interior d’una casa situada al centre de la vila. L’acumulació d’aigua, afegida al material que hi havia dipositat al damunt, va fer cedir part del sostre de la finca. La runa i els estris van caure a la planta baixa de la casa, on hi havia cinc turismes estacionals, que van quedar parcialment afectats.

També es va haver d’intervenir un edifici per petits despreniments en un balcó, i un bloc per l’afectació d’un sostre situat al terrat.

Altres municipis de la demarcació també van veure’s afectatsper les pluges: a Gironaes van regirar fins a 64,3 litres, a Salt 49 litres, 53,5 litres a Sarrià de Ter i 33,3 litres a St. Julià de Ramis, entre d’altres.

El Servei Meteorològic de Catalunya va enregistrar també acumulacions abundants al litoral de la Selva i nord del Maresme, destacant els 120 litres de Malgrat de Mar, o els 56,6 litres de Fogars de La Selva. Les pluges també van provocar acumulacions d’aigua a les comarques del Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa.