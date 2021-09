L’Ajuntament de Lloret de Mar organitza dues visites guiades al municipi per als dos caps de setmana restants de setembre. Per una banda, ofereix una visita guiada a l’exposició «Lloret, zona agrícola. Km 0», per conèixer el passat rural del municipi, que es duu a terme els dissabtes de setembre a les 16:00 h de la tarda, a la Masia de Can Saragossa. Per l’altra banda, ha preparat una gimcana fotogràfica per al poblat ibèric del Turó Rodó, adreçat a famílies amb infants. La visita comença amb la rebuda d’una veïna del poblat ibèric, que és qui guia els participants al llarg de l’activitat. La gimcana es realitzarà els dos diumenges restants de setembre a les onze del matí, i és imprescindible dur una càmera per fer les fotografies.