Blanes ha reprès per segona temporada consecutiva el Cicle Gaudí de Cinema, comptant per primera vegada amb l’assistència de l’equip de producció del film que s’hi va projectar. Per estrenar el II Cicle Gaudí de Cinema al Teatre de Blanes, que recupera cada tercer dijous de cada mes la seva antiga activitat de cinema, es va fer amb un film de plena actualitat: La Dona Il·legal.

Tanmateix, després de la projecció, es va obrir un interessant cinefòrum comptant amb els convidats de gala de la sessió: el director i coguionista Ramón Térmens; i el protagonista i coguionista Daniel Faraldo. També van participar-hi dos altres membres de l’equip de producció: els cineastes blanencs David i Albert Arribas, actor i director de càsting d’una banda, i director artístic de l’altre.

La segona part de la vetllada va comptar amb l’activa implicació de Ramon Térmens, Daniel Faraldo, i els germans David i Albert Arribas. Amb la col·laboració de la tècnica de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Blanes, Mica Álvarez –que va actuar com a moderadora del debat- es va obrir un cine-fòrum al voltant dels principals temes del film: Racisme, Feminisme i Migració.

Participació d’entitats socials

Per centrar la qüestió, també es va comptar amb la participació de representants de diverses entitats socials blanenques que són referents en aquests àmbits, bona part de les quals també van assistir a la sessió d’ahir. Són Blanes Solidari, Plataforma de Dones de Blanes, Creu Roja, Fundació de Famílies Acollidores d’Infants Sahrauís, Càritas Interparroquial, l’Associació Oukaimeden, l’Associació d’Africans Sa Forcanera i l’Associació Ndennden Ngol·len, entre d’altres.

La següent sessió del II Cicle Gaudí de Cinema a Blanes s’emplaça pel 21 d’octubre, quan es projectarà Les dues nits d’ahir, una road movie sobre la pèrdua i el dol, que ha significat l’òpera prima de quatre joves barcelonins, i que va ser nominada a millor pel·lícula als XIII Premis Gaudí.