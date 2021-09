Lloret Turisme ha tornat a participar aquest setembre com a ponent a la Conferència Anual de l’associació internacional ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education and Research) repetint així l’experiència ja feta en l’edició de l’any passat. Enguany, Lloret Turisme va ser convidada a participar en una taula rodona que va tenir lloc divendres passat per compartir juntament amb altres destinacions europees la seva experiència respecte a la temporada turística d’aquest estiu. La sessió, titulada «Covid-19 i reflexions sobre l’estiu 2021 des del terreny», va comptar amb la participació de la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, i dels gestors turístics de les regions de Zuid Limburg als Països Baixos, Anya Niewierra, i de Cornwall al Regne Unit, Malcolm Bell.

Des de Lloret de Mar es van explicar tots els esforços fets per la destinació per preparar-se per a una temporada que es preveia incerta i de gestió complicada amb iniciatives com el Pla de transformació digital desenvolupat durant els mesos d’hivern o la creació del Covid-19 Test Centre i de noves experiències turístiques com el Drone Festival, ja a l’estiu.

Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, valora positivament participar en aquest tipus d’esdeveniments: «Aquestes espais de trobada ens permeten intercanviar experiències amb altres destinacions turístiques internacionals, la qual cosa ens resulta molt enriquidor». Pel que fa a l’edició d’enguany, explica: «En aquesta ocasió s’ha posat de manifest com la crisi sanitària ha tornat a afectar de ple al nostre sector tant pel que fa a la fuga de talent com al repte que ha suposat gestionar una destinació turística en un context inestable i complicat. Hem comprovat com la situació que hem viscut a Lloret aquesta temporada amb la dificultat per gestionar les afluències i la mobilitat dels visitants, així com algunes de les conductes relacionades amb la seguretat són reptes compartits amb altres destinacions».

ATLAS és l’Associació de Formació i Investigació en Turisme i Lleure, creada l’any 1991 i compta actualment amb membres de l’àmbit acadèmic de més de 60 països, entre els quals s’inclou l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) de la Universitat de Girona. L’objectiu de l’associació és desenvolupar iniciatives educatives transnacionals en turisme i oci, fomentar la recerca en publicacions i informes turístics i contribuir a la seva difusió, i promoure l’intercanvi d’experiències i informació entre investigadors internacionals d’aquest àmbit.