Blanes ha posat en marxa un projecte amb l'objectiu de 'reactivar' 130 locals comercials buits i atraure l'interès de persones emprenedores que vulguin instal·lar-se al municipi. La iniciativa 'Blanes arran de mar' inclou un web on poder consultar la localització i característiques dels establiments que, fins ara, han facilitat informació i, a més, preveu una quarantena d'activitats i accions per "despertar" l'interès pel municipi.

El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament s'ha marcat com a objectiu que els locals comercials sense activitat de la població tornin a aixecar la persiana. La recerca que s'ha fet ha permès localitzar uns 362 locals, 153 dels quals són de lloguer o estan en venda. La resta, en realitat, s'utilitzen com trasters o garatges. Dels 153, 23 s'han ocupat recentment i, per tant, en queden 130 que continuen tancats. El consistori s'ha posat en contacte amb els propietaris i ha dissenyat un web on poder consultar la ubicació i les característiques dels espais. De moment, ja s'ha penjat informació d'una trentena d'establiments repartits per diversos punts del municipi.

En paral·lel, l'Ajuntament, entitats i diversos col•lectius econòmics han elaborat un pla amb una quarantena d'activitats per fer del municipi un lloc "interessant" on instal·lar-se. Tot plegat, amb les arrels marineres com a fil conductor. Entre les activitats previstes, hi ha la ruta en catamarà destinada a emprenedors i un 'Escape Room', que transcorrerà, entre d'altres, per alguns dels locals buits. Totes dues activitats seran gratuïtes.