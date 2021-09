Els Mossos d’Esquadra han detingut dos joves, un d'ells menor d'edat, per intentar robar en una benzinera de la Cellera de Ter.

Un dels lladres va quedar ferit en trencar la porta de l'establiment i van decidir desistir del robatori. Els Mossos els van poder arrestar a Anglès en localitzar el cotxe amb el que anaven.

Els dos arrestats són un jove de 20 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Salt, i un menor d’edat, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els fets es remunten pels volts de l’una del matí del dissabte, quan els Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van rebre l’avís que uns lladres van intentar robar en una benzinera del carrer Doctor Codina de la Cellera de Ter.

En arribar al lloc, els agents van observar la porta d’accés de vidre amb un forat a la part inferior per on podia accedir una persona, però l’interior no estava regirat.

Càmeres de vigilància

Durant la visualització de les càmeres de seguretat es va veure com dos individus, que van arribar en un turisme, van donar puntades de peu a la porta fins a trencar-la. Un dels autors es va ferir a la cama i van desistir el robatori. Amb aquesta informació, la policia va muntar un dispositiu que va permetre localitzar el vehicle dels lladres a Anglès. Després d’un breu seguiment, es va detenir els dos ocupants com a presumptes autors del robatori.

El detingut major d’edat, amb antecedents previs, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs i l’autor menor d’edat van quedar en llibertat i està citat per comparèixer davant de la Fiscalia de Menors de Girona.