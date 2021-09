Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove de 20 anys i un menor d’edat per intentar entrar a robar en una benzinera de la Cellera de Ter. Els fets van passar la matinada de dissabte. Els dos nois van trencar la porta de la benzinera a puntades de peu, però com que un d’ells es va ferir a la cama, van decidir anar-se’n. De totes maneres, les càmeres de seguretat ho van gravar tot. I les imatges van ser les que van permetre als Mossos identificar-los i poder-los detenir poc després. La policia els va interceptar a l’altura d’Anglès, just a pocs quilòmetres de la benzinera, quan fugien amb el cotxe. El jove de 20 anys ha quedat en llibertat provisional i el menor haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors.

Segons informen els Mossos, la temptativa de robatori va tenir lloc la matinada de dissabte. Pels volts de la una de la nit, la policia va rebre l’avís que uns lladres havien intentar a robar a la benzinera que hi ha al carrer Doctor Codina de la Cellera de Ter.

En arribar al lloc, els agents van observar la porta d’accés de vidre amb un forat a la part inferior per on podia accedir una persona, però l’interior no estava regirat. Els Mossos van mirar les imatges de les càmeres de seguretat i van veure com dos individus havien estat donant puntades de peu a la porta fins a trencar-ne el vidre. Però un d’ells s’havia ferit a la cama i, per això, havien decidir anar-se’n.

Els Mossos van muntar un dispositiu per localitzar els lladres i, al cap de poc, van poder localitzar el seu cotxe a a Anglès. La policia els va seguir, els va interceptar i, després d’identificar-los, els va detenir per temptativa de robatori amb força. Es tracta d’un jove de 20 anys que és veí de Salt i que compta amb antecedents i un menor d’edat.