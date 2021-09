L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat la cessió de la parcel·la per a la construcció del nou CAPi la inauguració de la plaça 1r d’octubre. El nou CAP se situarà a la parcel·la de domini públic de titularitat municipal situada entre el carrer Francesc Moragasi i el carrer Ponent.

La regidora d’Educació, Carme Dilmé, va indicar que l’inici del curs escolar ha estat «un èxit» i que, de forma coordinada amb la regidora de Salut, Gemma Coll, i d’acord amb el CAP s’han seguit les mesures i el protocol sanitari corresponents.

D’altra banda, com que els actes d’inauguració de la plaça 1r d’octubre no es van poder dur a terme a causa de la Covid, el consistori ha obert una convocatòria a totes les forces polítiques i la ciutadania per a poder fer una celebració en condicions. Comptarà amb una actuació musical, però la resta d’agenda encara s’està programant.