La Policia Local de Blanes ha detingut un conductor a qui va aturar per tenir la ITV caducada i que duia més de 1.000 esqueixos de plantes de marihuana al cotxe.

Els agents van interceptar el vehicle en un control rutinari al barri de Mas Enlaire.

Els fets van succeir dimecres cap a les onze del matí, al costat de la Plaça 11 de Setembre de Blanes. Els agents van fer aturar un turisme de la marca Mercedes -matriculat a Tarragona perquè anava a,b la ITV caducada.

Un cop aparcat, els policies van trobar-se amb una sorpresa: una forta olor que els va fer pensar de seguida que transportava marihuana.

Per aquest motiu, van demanar al conductor que els obrís el maleter i al seu interior van trobar 14 capses de cartó. Els agents de la Policia de Blanes van fer-les obrir i a dins van trobar-hi multitud d'esqueixos de marihuana. Un cop comptabilitzats, van veure que n'hi havia més d'un miler i a més, durant l’escorcoll també van localitzar diners en metàl·lic.

Els agents van arrestar el conductor - un home de l'Europa de l'Est i que fins llavors no comptava amb antecedents policials- per ser el presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

Posteriorment, va ser lliurat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’ABP de la Selva Marítima a Blanes i després va passar a disposició del jutge, que el va deixar lliure amb càrrecs. L’operatiu va finalitzar a quarts d’una del migdia.