Demà passat, dissabte 25 de setembre, Blanes comptarà amb una nova normativa de l’Ordenança de Circulació de Vehicles i Persones a les vies públiques després de l’entrada en vigor de la modificació de diversos de l’esmentada normativa. Les modificacions que s’han introduït a l’Ordenança de Circulació regula l’ús de Vehicles de Mobilitat Personal, principalment patinets elèctrics. L’objectiu ha estat adaptar la normativa a la realitat, sobretot per la proliferació de patinets elèctrics i altres tipus de vehicles de mobilitat personal que ha estat especialment significatiu en els dos últims anys.

Un dels canvis que afecta als patinets elèctrics és que els conductors han d’utilitzar un casc de protecció homologat, i no podran circular per les voreres, travesseres, vies interurbanes i túnels urbans.

En el cas de les bicicletes, l’ús del casc és obligatori per a totes les edats quan circulin per vies interurbanes, i quan siguin urbanes, pels menors de 16 anys. Quan circulin per la calçada, ho han de fer preferiblement pel carril de la dreta i quan hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles hauran de circular pel carril contigu al reservat.