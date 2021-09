Un total de persones de 3.790 persones han utilitzat el Covid Test Center de Lloret de Mar, una iniciativa del Gremi d’Hostaleria i l’Ajuntament de Lloret de Mar a través de la seva entitat de promoció turística Lloret Turisme, adreçada a viatgers, treballadors del sector turístic i residents del municipi. Ubicat a les Pistes d’Atletisme, oferia, la realització de les proves de PCR i antígens a preus reduïts: 52 euros per al test PCR i 20 euros per a la prova d’antígens. La gerent de Lloret Turisme Elizabeth Keegan, explica que «l’objectiu era posar les coses fàcils al sector turístic en un context encara molt complicat i marcat per la pandèmia». Afegeix que «l’acceptació ha estat tan bona que cada dia s’han cobert totes les places disponibles».