La Policia Nacional ha detingut una dona alemanya per intentar emportar-se el seu fill menor d'edat -13 anys- a Londres amb un passaport falsificat des de l'aeroport de Girona.

L'arrest és per la sostracció del nen, que estava internat en un centre de menors alemany i d'on l'havia tret feia un mes, i per falsedat documental.

La Policia Nacional del punt Fronterer de l'aeroport de Girona la va enxampar quan intentava sortir del país -i sortir de la Unió Europea- en un vol de Ryanair amb destinació Londres en companyia del seu fill, menor, de 13 anys, el qual estava sota la tutela dels serveis de protecció de menors d'Alemanya.

Segons ha esbrinat la policia, feia un mes i mig que la dona el va treure d'un centre de menors d'Alemanya. L'adolescent, de 13 anys, es trobava internat allà i sota la tutela dels serveis públics de protecció de menors alemanys. Amb l'excusa de portar-lo d’excursió durant un dia, va obtenir el permís de les autoritats i el va sostreure.

Passaport falsificat

Lluny de tornar-lo es va dirigir amb ell i la seva altra filla, també menor d'edat, a Espanya. Se sospita que van arribar per carretera feia un mes i mig -ja que el nen va ser sostret el juliol-.

Durant aquest temps i fins que la mare va decidir emportar-se el menor cap a Londres, la dona va aconseguir un passaport alemany, falsificat, que va adquirir al mercat negre.

A partir d'aquí, a finals d'agost es va presentar a l'aeroport de Girona amb la intenció de fugir amb els seus fills a Londres, fora de la Unió Europea. Ja que ella creia, segurament assessorada segons creu la policia, per dificultar a les autoritats alemanyes el retorn del menor. Ja que creia que amb la sortida de la UE del Regne Unit els tràmits de repatriació serien més dificultosos per a la justícia alemanya.

Menor "desaparegut"

Les seves intencions van ser frustrades però pels integrants de la Policia Nacional, ja que quan es va dirigir al control de documentació per agafar el vol al Regne Unit, els agents quan van voler verificar la falsedat del passaport del menor, van comprovar que era falsificat, però a més, van comprovar que sobre el nen hi havia una ordre de recerca vigent, interposada per Alemanya per "Menor Desaparegut".

La mare va quedar detinguda i va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, de Santa Coloma de Farners.

Mentre que el menor va ser ingressat en un centre de Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Girona i finalment el 9 de setembre va ser lliurat al seu pare a requeriment de les autoritats alemanyes.