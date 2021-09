Un camió es va incendiar ahir a Fogars de la Selva quan circulava per l’autopista AP-7. Malgrat que el foc va afectar tota la càrrega, no hi va haver ferits. Arran dels fets, un carril de l’autopista va quedar tallat en sentit sud, el que va provocar algunes retencions a primera hora del matí.

Arran del succés es van desplaçar al lloc dels fets, es van activar efectius dels Bombers, SEM i Mossos. Els Bombers -que hi van destinar dues dotacions- van poder apagar i contenir el foc a la zona de la càrrega, que va quedar del tot calcinada. El vehicle pesant transportava unes càpsules de plàstic granulat que ràpidament han quedat en flames. Es desconeix l’origen del foc.