L’Ajuntament de Tossa ha destinat més de 500.000 euros en dos anys en mantenir en les millors condicions possibles les instal·lacions de les escoles. Les principals inversions han estat l’adquisició de la finca del Mas Padró per incorporar-la a la zona escolar i totes les reformes impulsades a l’edifici blau de l’escola Ignasi Melé i Ferré.

En aquest sentit, s’ha invertit 296.000 euros en l’adquisició de la finca per ampliar 718 m2 la zona escolar i 60.000 euros més en obres a la finca per acondicionar-la. A més, s’ha invertit prop de 45.000 euros en nova maquinària i estris per la cuina; prop de 35.000 euros en la primera fase d’ampliació del menjador i una caseta per a l’equipament esportiu; prop de 30.000 euros en instal·lacions de plaques solars; uns 18.000 euros en reparacions de la xarxa de clavegueram i separació de pluvials; prop de 4.000 euros en l’ampliació de la sala de professors; prop de 3.200 euros en reparació de la calefacció; i uns 1.500 euros en reparacions i neteja de la teulada i les canals.

La regidora d’Ensenyament, Anna Prieto, explica que «un cop finalitzades les obres de la cuina de l’escola, tindrem el canvi del servei de menjador, que passarà a ser de taula calenta a servei de cuina pròpia, una opció molt reivindicada pels pares i que esperem fer-la efectiva al llarg del primer trimestre». Prieto afegeix que «també resten pendents reformes a l’escola en alguns finestrals, que durant aquest hivern s’aniran executant».