Des de divendres i durant tot el cap de setmana, Blanes està celebrant nombroses activitats per remememorar una de les seves arrels històriques més pretèrites. Les «Jornades Romanes Blanda-Blandae» pretenen recordat el passat romà del municipi, que en aquell temps s’anomenava precisament Blandae, a través de recreacions de costums i tradicions de la societat romana, en una cinquantena d’activitats.

Divendres van arrencar els actes de les jornades, principalment al recinte firal del Passeig de Mar, on s’hi han instal·lat parades amb productes d’artesania i un escenari al Banc dels Músics on s’hi porten a terme espectacles, tallers, recreacions i demostracions de l’antic imperi romà.

De fet, durant divendres i dissabte s’hi ha pogut veure «Els Jocs de Flàbia», uns combats de gladiadors que inclouen conspiracions polítiques i lluites de poder que van envoltar l’imperi romà; el «Sacramentum». un jurament de fidelitat a Roma i a l’emperador a càrrec dels armats de la Legió V Macedònica; «Danses amb Nar Alhaya» i un espectacle de «Venda d’Esclaus» teatralitzada en clau còmica. Les dues jornades es van cloure amb els espectacles de pirotècnia anomenats «Ignis Chorum» i «Splendia».

Ahir a la nit, a la Plaça dels Dies Feiners, va haver-hi el concert dels Tàrraco Surfers, que no tan sols van omplir de taules de surf l’escenari, sinó que els músics van actuar vestits adequadament per la festa, com antics romans.

Avui al matí, la visita guiada al Jaciment Romà d’Els Padrets, que data de l’any 75 abans de Crist, tanca la festa. El guia és l’historiador i arqueòleg caldenc Joan Llinàs, especialitzat en la gestió i difusió del p atrimoni històric i cultural.