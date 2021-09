L’organització Amics del Volswagen a Catalunya està celebrant la XXVII Concentració de Clàssics Volkswagen Aircooled a Tossa de Mar durant aquest cap de setmana.

Aquesta trobada té lloc al municipi des del 2001 amb la voluntat de reunir tots els aficionats i propietaris d’aquest tipus de vehicle durant dos dies, per participar conjuntament en les diferents activitats que s’hi programen.

La festa es va iniciar el divendres a la tarda, amb l’arribada dels assistents al Càmping Cala Llevadó, on s’hi instal·len. Dissabte, els propietaris dels vehicles van fer un circuit d’aventura i un ral·li no competitiu. I, ahir, els cotxes es reunien al passeig per fer una desfilada pel centre urbà.