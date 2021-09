Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut dos homes a Caldes de Malavella (Selva) aquest dilluns a bord d'un vehicle robat el març passat a Martorell. A més, el conductor anava begut i ha donat un resultat de 0,63 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Segons informen els Mossos en un comunicat, els agents van veure un vehicle aturat al voral de la carretera A-2 al punt quilomètric 700. Els ocupants van dir que s'havien quedat sense benzina. Quan els agents van fer les comprovacions, van esbrinar que el vehicle constava com a sostret. Per això, els van detenir com a suposats autors d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle. Al conductor també li atribueixen un delicte contra la seguretat viària per conduir begut.

Els arrestats tenen 42 i 45 anys, són de nacionalitat espanyola i francesa i residents a Caldes. Després de comprovar que el vehicle era robat, els agents van identificar el conductor i van detectar que tenia signes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. Quan li van fer la prova, va donar un resultat positiu de 0,63. El vehicle es va retirar amb una grua fins a la seva base per ser retornat al seu propietari. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners l'endemà i van sortir en llibertat provisional.