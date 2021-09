La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha confirmat en una resposta al diputat del PSC Òscar Aparicio que «en la programació per aquests anys vinents no està prevista la construcció d’una nova seu judicial al municipi de Santa Coloma de Farners». Un nou jutjat a Santa Coloma seria necessari, segons reclamava Aparicio, perquè «Santa Coloma de Farners en l’actualitat és la seu de 4 Jutjats de Primera Instància i Instrucció que tenen el seu àmbit d’actuació en tota la comarca interior, excloent únicament Blanes, Lloret i Tossa de Mar que depenen dels Jutjats de Blanes».

Quatre jutjats que es reparteixen en dos edificis diferents, «separats per més de 500 metres», i dels quals el diputat socialista destacava les especials mancances dels jutjats 1 i 3: «Es troben a la carretera de Sant Hilari, en un edifici antic que no compleix amb cap de les disposicions que ha de tenir un edifici judicial».

En la seva resposta per escrit, Ciuró també va recordar que «fa tres anys, es va impulsar des del Departament de Justícia la tramitació de la licitació d’un lloguer per ubicar una nova seu judicial, però va resultar deserta». Una circumstància que, a criteri de Ciuró, no hauria de tornar a succeir ara: «Per evitar que una nova licitació torni a quedar deserta, s’ha tractat el tema amb l’Ajuntament de Santa Coloma, com a coneixedor de la situació immobiliària al municipi, per tal que ens pugui orientar sobre la disponibilitat d’opcions reals i ens proposi una ubicació que sigui viable».

Des del PSC de les comarques gironines, Òscar Aparicio lamenta que «tres anys després de la licitació deserta ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners no hagin estat capaços d’oferir una solució viable i concreta per aquest problema; la mala gestió de les dues administracions provoca un mal servei de la justícia ».