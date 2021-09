La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat tres acusats de vendre drogues (majoritàriament cocaïna) al bar que regentaven a Lloret de Mar. Els fets pels quals la fiscalia els demana 8 anys de presó van tenir lloc el 2017, quan la Guàrdia Civil va rebre notícies que en un establiment del municipi s'hi feia tràfic de substàncies estupefaents. La fiscalia els fa responsables d'un delicte de tràfic de drogues que causen greu dany a la salut i d'un delicte d'integració a grup criminal.

Durant la investigació policial, van fer seguiments al local, on van presenciar intercanvis de presumptes substàncies a canvi de diners. Els acusats són una parella i el fillastre, però l'acusació assenyala un dels acusats com el responsable de gestionar i rebre les trucades de clients que després derivava al bar per recollir el material. També es feien intercanvis a altres llocs de la via pública i al domicili dels acusats, on l'altra acusada també els proporcionava les comandes, segons apunta l'acusació.

Durant la investigació la policia també va accedir als telèfons mòbils del presumpte líder del grup. En múltiples trucades es feia referència a comandes que la policia interpreta que són en codi, com ara "posa'm un quinto", o "un pollastre", per referir-se a la quantitat i la qualitat de la droga.

També van fer un registre al domicili dels implicats, on van trobar quantitats de cocaïna de diversa qualitat que anava més enllà del consum propi, segons subratlla la fiscalia.

Els tres acusats han negat la seva implicació en cap intercanvi de substàncies i les seves defenses han demanat la seva absolució. Subsidiàriament, han sol·licitat que en cas de condemna es condemni el presumpte líder i el fill per vendre substàncies des del seu domicili (la venda a establiments agreuja la condemna) perquè sostenen que la investigació subratlla que la venda al local era "puntual". A més demanen una atenuant per dilacions indegudes, que rebaixaria la pena a 3 anys de presó. Pel que fa a la implicació de l'acusada, consideren que no ha quedat acreditat que formés part de la trama.

El judici ha quedat vist per a sentència.