La Policia Local de Tossa de Mar va celebrar ahir el seu patró amb diversos actes que posaven l'accent en les dones policies.

Concretament, es van homenatjar les que treballen a Tossa i aquelles que han format part de la plantilla en algun moment. També es van lliurar distincions a agents i veïns de la població per actuacions rellevants i dignes de menció.

Avui el cos local està format per 26 persones de les quals el 15% són dones. Durant els parlaments, la regidora d'Igualtat, Eva Barnés va fer valer la feina de les dones als cossos policials i va reivindicar mesures per la igualtat de gènere.

Segons informa l'ajuntament, l'edil va proposar incorporar més dones per evitar la segregació horitzontal i per assolir una presència equilibrada, tenir en compte les necessitats de conciliació que s’han de reflectir en el pla d’Igualtat que s’està treballant, entre altres idees.