Brunyola celebrarà aquest cap de setmana la 27a edició de la Fira de l’Avellana. Ho fa quan la producció d’aquest fruit a les comarques de Girona ha caigut per segon any consecutiu; el 2019 se’n van recollir 839 tones; el 2020, 830 (segons dades d’Idescat) i es preveu que la xifra del 2021 torni a caure. El volum s’extrapola a Catalunya, on aquest any se’n colliran al voltant d’unes 5.000 tones closca, segons dades de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i el 2019 se’n van produir gairebé 12.000 tones.

La directora dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, Elisabet Sànchez, va explicar ahir -durant la presentació que es va fer de la Fira de l’Avellana a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona- que aquesta davallada productiva es deu «als danys que arrosseguen els avellaners». El 2019, van patir «una calorada important» i el 2020, «els van afectar alguns fongs per les pluges»; uns impactes que la directora va atribuir al canvi climàtic.

Tot i això, el president de l’Associació de l’Avellana de Brunyola i comarques gironines, Albert Horta, va insistir a dir que «s’ha mantingut la bona qualitat del producte». I Sànchez va aprofitar per instar a tothom a consumir productes de proximitat: «Cada cop que escollim d’on comprem el producte, activem una cadena no només econòmica pel nostre territori, sinó també mediambiental».

470 tones anuals

Brunyola compta amb prop de la meitat dels avellaners de la província de Girona i recull 470 tones anuals d’avellana. S’espera que per la Fira de l’Avellana d’enguany hi passin aquest cap de setmana al voltant de 6.000 persones, com en una edició d’abans de la pandèmia. No s’han posat restriccions d’aforament perquè es fa a l’aire lliure, però sí que és obligatori l’ús de mascareta. L’alcaldessa de Brunyola, Anna Mascort, va explicar que se seguiran les mesures que marca el PROCICAT i es va mostrar satisfeta de recuperar certa normalitat en una de les cites anuals més importants del municipi: «Hem sigut agosarats, tirem endavant una fira amb un programa ple d’actes», va dir.

La trobada, que va començar fa 27 anys com una cita purament gastronòmica, s’ha anat desenvolupant per acabar embolcallant altres activitats. El programa d’enguany inclou exposicions, tallers, visites guiades o espectacles infantils, entre d’altres.