Blanes acollirà, aquest cap de setmana, dues sessions d’un escape room a l’exterior adreçat, principalment, a persones emprenedores que s’hagin interessat per obrir un negoci. L’objectiu és que, mentre participen en el joc amb amics o família, puguin visitar espais emblemàtics de la vila i alguns dels locals buits que hi ha a la població, amb l’objectiu que puguin trobar-ne algun on establir-se i tornar a aixecar la persiana. En total, la vila compta en aquests moments amb 130 locals buits.

Quan es va donar a conèixer l’activitat, fa més d’una setmana, les localitats per participar-hi es van exhaurir ràpidament, si bé hi ha una llista d’espera per si hi ha alguna cancel·lació de darrera hora. L’escape room porta per nom El Gran Tresor de Blanes i és un joc de pistes on poden participar grups de fins a sis persones, i del qual se n’han programat un total de 26 sessions.