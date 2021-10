L’empresa de serveis de neteja i recollida de residus NORA –copropietat del Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes– haurà d’indemnitzar un operari després d’haver-lo acomiadat per publicar un missatge a les xarxes socials. Els fets es remunten a l’abril del 2020 quan la persona en qüestió, S. F., operari de l’empresa en el torn nocturn de recollida d’escombraries de Blanes, va publicar un missatge en un grup de Facebook on criticava l’ús que els usuaris feien dels contenidors d’escombraries (al·ludint a les nombroses bosses que es trobaven apilonades fora dels contenidors en el marc del procés de recollida i en plena pandèmia de la covid-19):

«Un dels molts punts que em trobo avui [de recollida d’escombraries] i al llarg de la setmana. Hi haurà persones que diran que és la meva feina, perfecte. Jo les recullo i les diposito en contenidors, sense problema. Però vivint els temps que vivim, ens seguim comportant com porcs i tenim el que ens mereixem. Ara, que em critiqui qui vulgui».

El missatge va ser publicat en el marc de la jornada de treball de l’operari i quatre dies després d’haver fet la publicació, l’empresa va procedir a despatxar-lo a l’operari a través d’un acomiadament disciplinari. En la comunicació de l’acomiadament, l’empresa va exposar que el treballador va «insultar greument els usuaris del servei de recollida d’escombraries, titllant-los de porcs, un fet que per si mateix és una infracció molt greu». Nora va destacar que la publicació es va realitzar en hores de feina «desatenent les tasques que tenia encomanades i transgredint la confiança que l’empresa li havia dipositat».

Per al treballador en qüestió –vinculat a NORA des del 2015– l’acomiadament va ser una represàlia per haver format part del grup de persones que va denunciar Nora a inspecció de Treball per incomplir el conveni laboral a l’hora de cridar a treballadors fixos discontinus, tot i que en el judici això no ha quedat acreditat. La sentència posa de manifest que l’acomiadament va ser una sanció desproporcionada perquè «no s’acredita la desatenció de les tasques que tenia encomanades el treballador amb perjudici cap a l’empresa». L’escrit també ressalta que l’empresa haurà d’indemnitzar a S. F., que es mostra satisfet que la justícia hagi acreditat que el seu acomiadament va ser desproporcionat: «Segons la sentència em podria haver reincorporat a la feina, i hauria volgut seguir perquè em vaig gastar 2.000 euros amb el carnet de camió, però crec que m’haurien fet la vida impossible allà. Mira, almenys ara tinc el carnet».

Aquest cas no és l’únic revés que s’ha endut NORA en els darrers mesos. Inspecció de treball també els ha imposat una sanció econòmica –que l’empresa ha recorregut– en considerar que, efectivament, tal com S.F. i altres companys van denunciar el febrer del 2020, l’empresa va cometre una «infracció en matèries laborals» a l’hora d’ignorar la crida de treballadors fixes discontinus que durant mesos van esperar ser cridats a treballar mentre veien com la companyia contractava personal temporal. L’informe de Treball també destaca que NORA va efectuar una «obstrucció a la tasca inspectora».

Qüestionat sobre aquests punts, el president de Nora, Victor Torneró, es va limitar a respondre que a S.F. «se’l va acomiadar per uns fets concrets» i, pel que fa a la sanció d’Inspecció, va afegir que «està en procés de recurs». Tot seguit va passar la pilota al president del Consell Comarcal, Salvador Balliu.

Per Balliu, la sanció d’Inspecció és incompatible amb el conveni laboral dels treballadors de NORA –empresa que entre 2018 i 2019 va passar a ser 100% de capital públic– és incompatible amb la Llei de Funció Pública: «Per un costat el conveni diu que si es reiteren les contractacions el treballador passa a ser fix, i per l’altra cal fer una selecció de personal per cobrir les baixes. Com podem fer les dues coses? Per això hem fet al·legacions i també estem a l’espera d’una consulta que hem fet a Treball».

El president del Consell Comarcal va assegurar que «en cap cas» l’acomiadament d’S.F. va ser una represàlia: «No hi va haver cap represàlia, però hi ha treballadors que a vegades són zánganos [ganduls]. NORA és una empresa pública i la gent ha de treballar i donar un servei ben valorat», va concloure.