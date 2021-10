Els Mossos d’Esquadra ha denunciat un conductor a Fogars de la Selva per conduir amb una taxa d’alcohol que quadruplicava la màxima permesa.

Els fets es van produir dijous al voltant de la una del migdia, quan els agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van veure un vehicle que s’havia quedat sense benzina i que estava aturat al voral de l'autopista AP-7, al punt quilomètric 96.8, al seu pas pel municipi de Fogars.

Els Mossos van identificar el conductor i van detectar que presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova corresponent va donar un resultat positiu d’1,16 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, quadruplica la taxa màxima permesa

El conductor va acabar denunciat penalment com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. El denunciat és un home de 41 anys, nacionalitat espanyola i veí de Montgat. El xofer un cop denunciat va quedar citat per declarar al jutjat d’instrucció d’Arenys de Mar.