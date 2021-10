Blanes va celebrar dilluns a la tarda el Dia Mundial dels Animals a la Biblioteca Comarcal. L’acte va comptar amb la presència dels fundadors del Santuari Gaia de Camprodon, un refugi per a animals maltractats, malferits o abandonats: Ismael López Dobarganes i Coque Fernández.

A causa de la gran demanada d’assistents es va decidir instal·lar més cadires al pati exterior de la biblioteca -que dona a la Sala d’Actes-, aconseguint doblar així la capacitat inicial prevista a l’interior de l’espai.

El Santuari Gaia ha esdevingut un refugi per a més de 1.500 animals de granja des que es va crear l’any 2014. Actualment, hi col·laboren desenes de voluntaris per oferir als animals l’atenció que necessiten, una experiència que Dobarganes va recollir l’any passat al llibre «Animales como tú».

Durant l’acte de celebració del Dia Mundial dels Animals dilluns a la Biblioteca Comarcal de la Selva, es va presentar aquest llibre entre els presents encara que no ho necessitava perquè la majoria dels i les assistents ja el duien per dignar-lo. Els qui no el tenien, també van tenir l’oportunitat d’adquirir-lo, gràcies a la col·laboració de Llibreria Ça Trencada de Blanes.