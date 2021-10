Equips d'emergències busquen un boletaire de 71 anys de Maçanet de la Selva desaparegut des d'ahir a la nit.

Mossos, policies locals i Agents Rurals cerquen l'home per la rodalia de Maçanet i també per Tordera i Breda.

La dona del boletaire, que és de Maçanet de la Selva -Pantans de Montbarbat- va denunciar la desaparició cap a un quart d'onze de la nit i arran d'això es va muntar un dispositiu de recerca amb Bombers, Mossos, Policies Locals i Agents Rurals.

La familiar va relatar a la policia que el seu home havia marxat a buscar bolets i que podria haver anat per Breda, Sant Celoni o Tordera.

La recerca es va iniciar amb tots els recursos i es va fer una primera batuda. Cap a les tres de la matinada es va decidir suspendre fins al matí.

Els Bombers han abandonat la recerca fins que hi hagi senyals del vehicle o quelcom que indiqui on pot haver anat l'home, segons han confirmat els Mossos.

Mentre que les policies locals de les zones on podria ser, els Mossos i els Rurals des de primera hora del matí estan pentinant àrees de Maçanet i la resta de poblacions on sol caçar bolets. De moment no hi ha notícies del seu parador.