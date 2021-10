El poble de Franciac, pertanyent a Caldes de Malavella, fa una setmana que no té línia telefònica ni internet després que les nits de dimarts i dimecres passat algú robés el coure d’un parell de trams de la xarxa. La caiguda de la connexió afecta a una quinzena de residents que denuncien que l’empresa propietària de la línia, Telefónica, no s’està ocupant del problema ni ha començat cap actuació al respecte, tot i la queixa formal que ja els ha fet l’ajuntament. La zona està plena de granges de llet i camps de conreu amb l’activitat informatitzada i els veïns alerten que no és la primera vegada que roben l’aram d’aquesta línia i els aturen el negoci.