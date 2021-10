El projecte «Música a les escoles» de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva torna a arribar a 180 escolar de la població que, en horari lectiu i sense cost econòmic per a les famílies, rebran una hora a la setmana ensenyament musical de guitarra o violí i, com a novetat d’aquesta edició, tallers d’ukulele, melòdica i batucada. «Volem que l’educació musical sigui accessible, per aquest motiu impartim les classes en horari lectiu que també serveix per apropar l’Escola de Música a les famílies com una extraescolar amb valors», explica la regidora d’Ensenyament, Rosa Casas, sobre una iniciativa de l’ajuntament que arriba a l’Escola Bressol, a les escoles de primària Les Arrels i Sant Jordi, i a l’Institut de Maçanet de la Selva.

Aquest curs escolar nou, s’ha implementat l’ensenyament de violí a l’escola Les Arrels, i la guitarra a l’escola Sant Jordi, amb classes d’una hora setmanal en grups de 10 alumnes. Aquestes classes les imparteixen professors externs especialitzats en pedagogia vivencial i grupal. A més de les classes setmanals, es fan tallers per descobrir tots els instruments que s’ensenyen a l’Escola de Música, anomenats “Tallers Instrumentals”, i com a novetat, “Tallers actius” perquè els nens i nenes coneguin l’ukulele, les classes de melòdica i batucada. “Aquest projecte també apropa l’Escola de Música a les famílies com una extraescolar amb valors”, detalla la regidora, Rosa Casas.

En finalitzar el curs escolar s’organitzen dos concerts anuals; un que ofereix els alumnes de l’Escola de Música als seus centres educatius, i un concert amb els alumnes de les escoles. Aquesta activitat genera sinergies positives entre els companys, guiats pel professorat que acompanya instrumentalment les cançons que han treballat durant el curs escolar. Segons el director de l’Escola de Música de Maçanet de la Selva, David Salleras, l’objectiu és crear una relació de bons vincles i col·laboració en totes les activitats que els centres educatius vulguin la participació de l’Escola de Música, com és el cas de les cantates, o acompanyament amb instruments a concerts organitzats per les escoles, que ja s’han fet els darrers cursos.

La música a les escoles es considera una eina que permet aconseguir una millora del clima, afavorint la integració i el diàleg intercultural per augmentar les capacitats d’aprenentatge dels infants. Segons explica la regidora, es pretén convertir les escoles en un ambient inclusiu a través del poder de la música.

Aquest any, per petició de les famílies i interessos dels infants, l’Escola de Música ha ampliat la seva oferta educativa a nens i nenes de P4. Aquest fet remarca una vegada més la importància de l’educació musical als infants, ja que aporta ajuda al seu desenvolupament cognitiu i emocional.