Els cossos policials enxampen darrerament molts conductors beguts al volant i les nits dels caps de setmana és quan hi torna a haver més mobilitat nocturna i per tant, més possibilitats que algú decideixi agafar el vehicle amb algunes copes de més.

Això és el que va succeir diumenge, pels volts de les set del matí. La Policia Local de Sils es va trobar un conductor que estava caminant, amb signes evidents d’anar begut, per la C-63 i a pocs metres, un cotxe accidentat. El jove havia fugit del lloc, segurament per deixar el vehicle -cosa que sovint es troben els policies dedicats al trànsit- per tal que no se’ls enxampi ebris.

En l’accident no s’hi va veure ningú més implicat i el jove no va resultar ferit. Arran de la situació, la Policia Local de Sils va alertar els Mossos d’Esquadra, ja que el sinistre s’havia produït ja en via interurbana, el quilòmetre 14 de la C-63. Els agents dels Mossos de Trànsit van anar fins al lloc dels fets i es van fer càrrec del conductor que va explicar que tornava de fer «botellons». Li van practicar la prova d’alcoholèmia i va donar una taxa de 0,92 mg/litre d’aire expirat, el què representa una taxa penal i que multiplica gairebé per quatre la màxima permesa, que es troba en 0,25 mg/litre. Arran dels fets, el jove de 19 anys, va quedar denunciat penalment.