La Policia Local de Santa Coloma de Farners ha detingut dos homes que haurien robat el cablejat de l'enllumenat del polígon Mas Llorenç.

Aquesta zona industrial s'ha quedat gairebé a les fosques perquè en les últimes setmanes han sostret els cables de l'enllumenat públic de gairebé de tots els fanals.

Els agents de la Policia Local han realitzat aquesta setmana un dispositiu de vigilància i finalment, avui ha enxampat dos dels presumptes autors d'aquests robatoris de cable.

Ho ha fet de matinada i ha interceptat els dos joves quan ja es disposaven a treure els cables dels fanals.

Els dos arrestats són dos veïns de Sils, de 18 i 19 anys i que compten amb antecedents policials.

Danys per més de 28.000 euros

Els danys causats pels robatoris i les sostraccions en si, suposen una despesa de més de 28.000 euros. L'ajuntament ja havia tapat alguns dels fanals que els havien sostret els cables per les sostraccions de les últimes setmanes.

Aquest polígon de Santa Coloma es troba en una de les entrades de la població i els robatoris s'han succeït entre aquest mes i el passat.

La detenció d'ambdós sospitosos s'ha fet pels volts de dos quarts d'una de la matinada. Els dos joves ja havien estat identificats ahir i avui, se'ls ha tornat a veure per la zona, i els agents locals que feien vigilància els han arrestat en el moment que presumptament volien tornar a delinquir.

Estirar els cables

El modus operandi d'aquests dos lladres consistia a treure la tapa dels fanals tallar els cables que van a les bombetes i per aconseguir la resta de cablejat, els lligaven al cotxe i els estiraven.

En el moment de la detenció els dos homes tenien en el vehicle diverses eines per tallar cablejat, i sis trams de cablejat enrotllat amb un total de 27 metres.

Ambdós estan acusats de ser els presumptes autors d'un furt agreujat. Els dos joves passaran aviat a disposició judicial.

Robatoris a la Selva

Aquest no és l'únic robatori de cable de coure que hi ha hagut les últimes setmanes per la Selva, precisament, aquesta setmana els veïns de Franciac han denunciat no tenen telèfon ni internet arran d'un robatori.

No es descarta per tant, que puguin tenir a veure amb altres robatoris de cable de coure. Una investigació que ara recaurà en mans dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma.