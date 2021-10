El passat mes de juny, el Departament d'Educació es va fer enrere de la seva decisió de retirar el concert per al grup de P3 del col·legi Sant Josep de Sant Hilari Sacalm després de la mobilització a la població davant el que, per als gestors del centre, l'hauria deixat "tocat de mort". Una rectificació d'Educació que, però, només servia per donar una mica d'aire a la complicada situació del Sant Josep, i també la de llar d'infants Les Cents Fonts, que des del 2019 estan negociant amb Educació la seva incorporació a la xarxa pública com a solució als seus greus problemes econòmics. Un pas de concertat a públic que, amb els anteriors responsables del departament amb Martí Fonalleras de director territorial, semblava que es podria fer efectiu el 2022 i que ara s'hauria complicat. "Tot són bones paraules i promeses per boca de la política que, com que no queden escrites enlloc, el vent se les emporta i la feina queda per fer", expliquen des de la Comissió Salvem l'Escola davant el que, a parer seu, és "una vegada més un núvol de fum".

El juny, coincidint amb una manifestació a Sant Hilari en contra de la retirada del concert al grup de P3, des del Departament d'Educació es parlava que la inclusió a la xarxa pública estava ben encaminada per al curs 2022-23; i ara, segons les famílies de l'escola, "tot d'una, es denega aquest accés al·legant baixa natalitat i necessitat d'inversió a les instal·lacions, motiu que mai havia estat esmentat quan, anteriorment, el Departament havia revisat les instal·lacions".

Des de l'entorn de les famílies del col·legi Sant Josep, que aquest divendres han fet un comunicat públic exposant la situació, recorden que si l'escola no entra a la xarxa pública, el risc de desaparició és molt evident i que, per tant, els seus actuals alumnes haurien de ser assumits pel centre públic de Sant Hilari: "Si es tanca la porta al Sant Josep-Llar Les Cent Fonts a la xarxa de la Generalitat, s'hauran de portar a terme inversions a l'escola pública de la població per tal d'encabir-hi l'alumnat que quedarà sense escolaritzar".